БЭККАНТРИ ФРИРАЙД В ХИБИНАХ

Бэккантри, в переводе – другая сторона, сторона неизведанного. Давайте станем исследователями «другой стороны» и оставим на снегу следы первопроходцев. Круг времени замкнулся, пора возвращаться к истокам. Вернёмся в лоно природы - человек, горы, снег, вот наша троица. Пройдут тысячелетия, всё также будет падать снег, а люди всё также будут подниматься в горы. Так станем же творцами современной бэккантри истории. Кататься в горах это как слушать оперу, или любовь на всю жизнь или тошнить будет. Каждый подъём — это новое музыкальное произведение, а спуск — это целая симфония, сегодня это «хардрок» или банальный «рэп», а в солнечный день, после обильного снегопада -"Времена года" Вивальди. Ждём любителей горной музыки в наш оркестр, с любыми «музыкальными инструментами» (всё, что ездит по снегу).