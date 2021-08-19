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В школу сноуборд мастерства

А

Расписание занятий 22/23

КУРСЫ ПО СОФТКАРВИНГУ
В ХИБИНАХ

Наша цель - обучение искусству карвинга на мягком сноуборде, создание культуры красивого, эффективного, безопасного катания в разных условиях погоды, рельефа и снежного покрова. Софткарвинг – это язык общения человека и гор. Сноубордист как художник рисует дуги на полотне снежного склона, стремясь к гармонии. Катясь карвингом, мы испытываем ощущение свободного полёта. Играя с гравитацией, становимся дирижёрами нашей скорости. Северная школа сноуборда petelki.pro приглашает всех «снегозависимых» на курсы сезона 2022/2023. Счастье не за горами, счастье - быть на кантах в горах. Рады делиться с вами всем своим опытом в исследовании мягкого сноуборда. Наши курсы – это постановка техники катания, исправление ошибок, закладка фундамента для саморазвития, путь к мастерству в сноубординге, поиск своей красоты в катании.

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БЭККАНТРИ ФРИРАЙД В ХИБИНАХ

Бэккантри, в переводе – другая сторона, сторона неизведанного. Давайте станем исследователями «другой стороны» и оставим на снегу следы первопроходцев. Круг времени замкнулся, пора возвращаться к истокам. Вернёмся в лоно природы - человек, горы, снег, вот наша троица. Пройдут тысячелетия, всё также будет падать снег, а люди всё также будут подниматься в горы. Так станем же творцами современной бэккантри истории. Кататься в горах это как слушать оперу, или любовь на всю жизнь или тошнить будет. Каждый подъём — это новое музыкальное произведение, а спуск — это целая симфония, сегодня это «хардрок» или банальный «рэп», а в солнечный день, после обильного снегопада -"Времена года" Вивальди. Ждём любителей горной музыки в наш оркестр, с любыми «музыкальными инструментами» (всё, что ездит по снегу).

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