- 7
- 10189
Любой катальный снаряд: сноуборд, коньки, ролики, скейт и т.д. – требует баланса. Баланс – это чувство центра тяжести, умение им управлять, в цельном ... Читать большеe
Наша цель - обучение искусству карвинга на мягком сноуборде, создание культуры красивого, эффективного, безопасного катания в разных условиях погоды, рельефа и снежного покрова. Софткарвинг – это язык общения человека и гор. Сноубордист как художник рисует дуги на полотне снежного склона, стремясь к гармонии. Катясь карвингом, мы испытываем ощущение свободного полёта. Играя с гравитацией, становимся дирижёрами нашей скорости. Северная школа сноуборда petelki.pro приглашает всех «снегозависимых» на курсы сезона 2022/2023. Счастье не за горами, счастье - быть на кантах в горах. Рады делиться с вами всем своим опытом в исследовании мягкого сноуборда. Наши курсы – это постановка техники катания, исправление ошибок, закладка фундамента для саморазвития, путь к мастерству в сноубординге, поиск своей красоты в катании.Подробнее
Бэккантри, в переводе – другая сторона, сторона неизведанного. Давайте станем исследователями «другой стороны» и оставим на снегу следы первопроходцев. Круг времени замкнулся, пора возвращаться к истокам. Вернёмся в лоно природы - человек, горы, снег, вот наша троица. Пройдут тысячелетия, всё также будет падать снег, а люди всё также будут подниматься в горы. Так станем же творцами современной бэккантри истории. Кататься в горах это как слушать оперу, или любовь на всю жизнь или тошнить будет. Каждый подъём — это новое музыкальное произведение, а спуск — это целая симфония, сегодня это «хардрок» или банальный «рэп», а в солнечный день, после обильного снегопада -"Времена года" Вивальди. Ждём любителей горной музыки в наш оркестр, с любыми «музыкальными инструментами» (всё, что ездит по снегу).Подробнее
Любой катальный снаряд: сноуборд, коньки, ролики, скейт и т.д. – требует баланса. Баланс – это чувство центра тяжести, умение им управлять, в цельном ... Читать большеe
Чистая скользящая поверхность скользит гораздо лучше, чем грязная. При нанесении парафина на доску утюгом, грязь на «скользяке» склеивается горячим па... Читать большеe
Основной принцип в карвинговом повороте прост: Не мы поворачиваем доску, а она нас! Кант на доске сделан по радиусу. Если поставить снаряд на кант, то... Читать большеe
Собираетесь впервые встать на сноуборд, но не знаете какую нужно поставить вперед ногу? В данной статье вы найдете все правильные методы определения.... Читать большеe
Сноуборд и сноубордист обладают набором характеристик. В катании они сплавляются в единое целое. Энергией, чувством происходящего, уровнем техники, сн... Читать большеe
Для успешного обучения необходимо: Зима, снег, ребенок, веревка, сноуборд и Ваше желание. Проделав эти упражнения, вы подготовите ребенка к катанию. У... Читать большеe